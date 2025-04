Legende: Führte GC einst in die Abstiegsrunde Leo Beenhakker. Keystone / ROLAND SCHLAGER

Leo Beenhakker feierte in seiner langen Trainerkarriere zahlreiche Erfolge. Unter anderem gewann der gebürtige Rotterdamer mit Feyenoord und Ajax Amsterdam je zwei Meistertitel in den Niederlanden. Real Madrid führte er zwischen 1987 und 1989 zu drei Meistertiteln und einem Cupsieg in Spanien.

Weniger erfolgreich war Beenhakker bei seinen Auftritten als Nationaltrainer. Der Niederländer betreute bei der WM 1990 in Italien sein Heimatland und bei der WM 2006 in Deutschland Aussenseiter Trinidad & Tobago. In seinen sieben WM-Partien blieb er ebenso sieglos wie mit Polen an der EM 2008 in der Schweiz und Österreich.

In der Saison 1992/93 war Beenhakker als Trainer in der Schweiz aktiv. Sein Engagement als «Feuerwehrmann» bei den Grasshoppers war jedoch nicht von Erfolg gekrönt. Der Fehlstart seines Vorgängers Oldrich Svab mit nur fünf Punkten aus den ersten acht Spielen wog zu schwer. Trotz Spielern wie Giovane Elber, Ciriaco Sforza, Mats Gren oder Murat Yakin musste der Rekordmeister den Gang in die Auf-/Abstiegsrunde antreten.