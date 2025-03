Al-Ahly, der Klub vom Schweizer Trainer Marcel Koller, legt sich mit dem ägyptischen Verband an. Nun droht Ungemach.

Marcel Koller mittendrin in einem Skandal

Legende: Blickt womöglich einer düsteren Zukunft entgegen Marcel Koller mit seinem Klub Al-Ahly. imago images/Naushad

Der Schweizer Trainer Marcel Koller findet sich in Ägypten mitten in einem Skandal wieder. Am Dienstagnachmittag hatte sein Klub Al-Ahly angekündigt, nicht zum Spitzenkampf gegen Zamalek anzutreten, wenn die Partie nicht von einem ausländischen Schiedsrichter-Team geleitet werde. Al-Ahly hatte das vorgängig von der Liga verlangt, diese wies die Forderung indessen zurück.

Zwangsabstieg droht

Das Team von Koller drohte damit, sich aus der Liga zurückzuziehen, wenn die Partie nicht verschoben werde – was nicht geschah. Für ein Nicht-Antreten sehen die Regeln der Liga allerdings den Ausschluss aus der Liga vor, ausserdem einen Zwangsabstieg ohne die Möglichkeit für einen sofortigen Wiederaufstieg.

Al-Ahly kritisiert primär das Chaos im ägyptischen Verband. Der Klub aus Kairo belegt in der aktuellen Saison Platz 2. Zamalek, das einen Forfait-Sieg gegen das Team von Koller erwartet, liegt sieben Zähler hinter Al-Ahly zurück – oder nur vier, wenn die Partie vom Dienstag effektiv mit einem Forfait-Sieg gewertet wird.