Wissen Sie, was hier in genau 4 Jahren startet?

Am 21.11.2022 wird es soweit sein: Die bisher umstrittenste Fussball-WM wird in Katar ihre Eröffnung feiern. Genauer gesagt in Lusail. In einer Stadt, die es zurzeit noch gar nicht gibt.

Lusail ist eine sogenannte Planstadt. Die katarische Regierung hat damit Grosses vor:

35 Quadratkilometer soll die Stadt gross werden.

Vor dem Mega-Projekt war Lusail nichts anderes als eine kaum bebaute Wüstenfläche.

350 Hochhäuser werden errichtet. 4 davon sollen sogar 80 Stockwerke hoch werden.

Für 450'000 Menschen wird in Lusail letztendlich Platz sein.

Mit dem «Lusail Iconic Stadium» wird ein Stadion erbaut, das über 86'250 Plätze verfügen wird.

Viele Premieren

Die WM in Katar wird auch eine WM der Neuerscheinungen sein. Das erste Mal wird eine Weltmeisterschaft im arabischen Raum stattfinden. Auch in einem muslimischen Land gab es noch keine Fussball-WM zu sehen.

Ebenfalls neu: Eine WM im europäischen Winter, inmitten der Saison der Topligen. Ob bei Glühwein und Weihnachtsmarkt in Europa die grosse Fussballeuphorie aufleben wird? Erfahren werden wir es auf den Tag genau in 4 Jahren.