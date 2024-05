Im Alter von 27 Jahren steht der gebürtige Kameruner bei 63 Einsätzen und 13 Toren für das Schweizer Nationalteam. Das Debüt in der A-Auswahl des SFV erlebte er im März 2015 gegen die USA (1:1) unter Vladimir Petkovic. Käme Embolo nach überstandener Kreuzbandverletzung auch bei der EURO in Deutschland zum Zug, würde er bereits seine 5. Endrunde (nach der EM 2016, WM 2018, EM 2020 und WM 2022) bestreiten – vor ihm hat dies noch kein Schweizer so jung geschafft. An der letzten Weltmeisterschaft in Katar erzielte der Stürmer 2 der 4 Nati-Treffer (gegen seine Heimat Kamerun und Serbien).

Der WM-Achtelfinal gegen Portugal am 6. Dezember 2022 war sein bislang letztes Spiel im Schweizer Dress. Er verpasste alle 10 Qualispiele auf dem Weg an die EM-Endrunde in Deutschland, schon im März und Juni 2023 hatte er aufgrund von Kniebeschwerden absagen müssen.

Auf Klubebene wechselte Embolo 2016 als 3-facher Schweizer Meister vom FC Basel ins Ausland zu Schalke 04. Nach einer weiteren Bundesliga-Station bei Borussia Mönchengladbach steht er seit der Saison 2022/23 in der Ligue 1 bei Monaco unter Vertrag. Für die Franzosen bestritt er bislang 45 Pflichtspiele und erzielte 14 Treffer.