Am Mittwoch bezogen auch die Young Boys Stellung zu den Sperrungen der Fan-Sektoren. In einem Communiqué auf der YB-Webseite ist zu lesen:

«Der BSC Young Boys teilt den Ärger mit all jenen YB- und FCB-Fans, die sich auf ein Fussballspiel in stimmungsvoller, friedlicher Atmosphäre gefreut haben und nun wegen den Sofortmassnahmen nicht ins Stadion dürfen. Und wir haben keine Sympathien für Kollektivstrafen, weil diese sehr viele Fussballfans treffen, die sich stets vorbildlich verhalten. Wir möchten zudem betonen, dass die YB-Fans im Rahmen des Cup-Halbfinals in keiner Art an den Ausschreitungen beteiligt waren.»