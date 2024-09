Nach Out bei Chelsea

Legende: Neuer Job Mauricio Pochettino. imago images/Sportimage

Mit der Erfahrung aus Europas Topligen soll Mauricio Pochettino als neuer Nationaltrainer Co-Gastgeber USA zu einer erfolgreichen Heim-WM 2026 führen. Der US-amerikanische Fussballverband vermeldete die seit längerem spekulierte Einigung mit dem 52-jährigen Argentinier, dessen Vertragsauflösung beim FC Chelsea sich wegen eines Abfindungsstreits verzögert hatte.

«Die Energie, die Leidenschaft und der Hunger, hier etwas wirklich Historisches zu erreichen, hat mich inspiriert», sagte Pochettino.

Nachfolger von Berhalter

Eigentlich hatten die Amerikaner auf Landsmann Gregg Berhalter gesetzt. Doch dem früheren Deutschland-Legionär wurde nach sechsjähriger Amtszeit Anfang Juli das Vorrunden-Aus bei der Copa America im eigenen Land zum Verhängnis.

Die USA sind im Juli als Gastgeber der Copa America nach zwei Niederlagen (Uruguay, Panama) und einem Sieg (Bolivien) bereits in der Gruppenphase des Heimturniers gescheitert. Das US-Team will an der nächsten (Heim-)WM ein schöneres Gesicht zeigen.