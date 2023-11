Erfreuliche Nachricht aus Gladbach: Der im Sommer an Krebs erkrankte Stefan Lainer kehrt ins Training zurück.

Legende: Kehrt auf den Platz zurück Stefan Lainer. IMAGO / fohlenfoto

Der Schweizer Trainer Gerardo Seoane wird in den nächsten Tagen Stefan Lainer zurück im Training willkommen heissen können. Wie Gladbach in einer Mitteilung schreibt, konnte die Krebserkrankung beim Österreicher geheilt werden. «Dieser Sieg macht uns sehr glücklich», lässt sich Gladbachs Geschäftsführer Roland Virkus zitieren.

Erkrankung früh entdeckt

Lainer war im Juli im Rahmen medizinischer Untersuchungen mit der Schock-Diagnose Lymphknotenkrebs konfrontiert worden. Glücklicherweise wurde die Erkrankung früh entdeckt, wodurch die Heilungschancen bedeutend stiegen.

«Die letzten Wochen und Monate waren eine grosse Herausforderung. Ich bin sehr dankbar, in dieser Zeit so viel Unterstützung durch Familie, Freunde, den Verein und die Fans erfahren zu haben. Das alles hat mir Kraft gegeben», so die Worte von Lainer. Der Plan ist nun, den Rechtsverteidiger ab dieser Woche Schritt für Schritt zumindest teilweise ins Mannschaftstraining zu integrieren.