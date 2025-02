Die Australierin wurde in Grossbritannien vom Vorwurf der rassistisch motivierten Belästigung eines Polizisten freigesprochen.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Freispruch Sam Kerr zeigt sich nach dem Gerichtsentscheid erleichtert. Keystone/Jonathan Brady/PA via AP

Sam Kerr hatte am 30. Januar 2023 in London einen Polizisten als «dumm und weiss» bezeichnet und wurde daraufhin wegen einer rassistisch motivierten Belästigung angeklagt. Die heute 31-Jährige bestritt einen rassistischen Hintergrund. Am Dienstag wurde sie von einer Jury freigesprochen.

Kerr und ihre Partnerin waren mit einem Taxifahrer in Streit geraten, der sie deshalb zur Polizei fuhr. Kerr sagte aus, sie hätten sich wie Geiseln gefühlt, der Taxifahrer sei aggressiv aufgetreten. «Ich hatte Angst um mein Leben», sagte sie.

Nach dem heutigen Freispruch kann ich diese schwierige Zeit endlich hinter mir lassen.

Auf der Wache kam es zu den Beleidigungen. Kerr, deren Vater in Indien geboren wurde, erklärte vor Gericht, sie habe das Gefühl gehabt, sie sei von der Polizei aufgrund dessen, «was sie für meine Hautfarbe hielten», anders behandelt worden.

«Nach dem heutigen Freispruch kann ich diese schwierige Zeit endlich hinter mir lassen», wird Kerr von der Nachrichtenagentur PA zitiert. Sie entschuldige sich für ihre Ausdrucksweise. Es sei nicht ihre Absicht gewesen, jemanden zu beleidigen oder zu verletzen.