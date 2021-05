Hansi Flick wird wie erwartet neuer Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft. Der bisherige Erfolgscoach von Bayern München folgt nach der EM-Endrunde in diesem Sommer auf Joachim Löw und erhält einen Vertrag bis ins Jahr 2024, wie der DFB bestätigte.

Ich bin sehr glücklich, ab Herbst als Bundestrainer tätig sein zu dürfen.

Flick hat vor einigen Wochen um die vorzeitige Auflösung seines Vertrags als Cheftrainer von Bayern München, das er in 18 Monaten zu 7 Titeln geführt hatte (unter anderem zum Triumph in der Champions League 2020), gebeten. Als langjähriger Assistent von Löw war der 56-Jährige auch massgeblich an Deutschlands Weltmeistertitel 2014 in Brasilien beteiligt. Löw seinerseits hatte sein Amt als Bundestrainer 2006 von Jürgen Klinsmann übernommen und tritt nun nach 15 Jahren ab.

«Es ging jetzt doch alles auch für mich überraschend schnell mit der Unterschrift, aber ich bin sehr glücklich, ab Herbst als Bundestrainer tätig sein zu dürfen», wird Flick in einer DFB-Mitteilung zitiert: «Meine Vorfreude ist riesig, denn ich sehe die Klasse der Spieler, gerade auch der jungen Spieler in Deutschland.»