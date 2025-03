In einem Testspiel trafen am Samstag mit Luxemburg und Schweden zwei kommende Gegner der Schweizer Nationalmannschaft aufeinander. Die Luxemburger fordern das Team von Trainer Murat Yakin am Dienstag in St. Gallen, gegen die Schweden geht es für die Nati in der im September beginnenden WM-Qualifikation.

Die Skandinavier präsentierten sich im ersten Länderspiel des Jahres noch nicht in Form. Sie hatten zwar deutlich mehr Spielanteile, zeigten sich aber wenig kreativ und ohne Durchschlagskraft. Und so war es Seid Korac, der für den Aussenseiter zum Matchwinner avancierte. Der Innenverteidiger war in der 23. Minute nach einem Eckball für den 1:0-Siegtreffer der Gastgeber besorgt.

Ein wenig besser lief es Slowenien und Kosovo, den beiden weiteren Nati-Gegnern in der WM-Quali: Das Duo hatte am Donnerstag in der Nations-League-Barrage der Ligen B/C im Einsatz gestanden. Slowenien kam im Hinspiel in der Slowakei zu einem 0:0, der Kosovo schlug Island mit 2:1.

Resultate