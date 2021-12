Legende: Er hinterliess in der Ostschweiz Spuren Der FC St. Gallen trauert um seinen früheren Spieler und Trainer Heinz Bigler. @FCSG_1879

Bigler im Alter von 72 Jahren gestorben

Am 20. Dezember ist der ehemalige St. Gallen-, YB- und Thun-Spieler Heinz Bigler im Alter von 72 Jahren verstorben. Der gebürtige Berner wechselte 1972 zum FC St. Gallen, wo er vom linken Flügel zum Aussenverteidiger umfunktioniert wurde. Später war er in St. Gallen, Schaffhausen, Gossau und Winterthur auch als Trainer tätig. Bigler war aus beruflichen Gründen in die Ostschweiz gezogen, wo er bis zu seiner Pensionierung über 40 Jahre lang an der Sekundarschule Appenzell arbeitete. Er starb am Montag im Kreis seiner Familie, wie der FC St. Gallen auf seiner Website schreibt.