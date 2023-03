Als erstes afrikanisches Land überhaupt erreichte Marokko Ende 2022 einen WM-Halbfinal. Ein Erfolg, dem Experten grosse Strahlkraft für eine aufstrebende Fussballnation prophezeit hatten – zurecht?

In Erinnerungen schwelgen sie in Westafrika auch ein Vierteljahr später noch. «Doch das Leben geht weiter», weiss auch Amine El Amri, der als Sportjournalist selbst in Katar weilte. Und damit der Alltag in Marokkos Liga mit der Chance auf ein neues sportliches Selbstbewusstsein, Fans als Fluch und Segen und veralteten Klubstrukturen. Eine Einschätzung nach dem Besuch bei den 3 grössten Klubs des Landes: Raja und Wydad Casablanca sowie FAR Rabat.

Im Videobeitrag oben erfahren Sie:

Mit welchen Problemen der marokkanische Klubfussball kämpft

Welchen Stellenwert die Fans im marokkanischen Fussball besitzen

Warum die Transformation der Klubs nur langsam vorangeht