Der FC Breitenrain ist als einziger Klub in den 3 höchsten Schweizer Ligen noch ungeschlagen. Die Berner würden gerne aufsteigen.

Legende: Es werden immer mehr Fans auf dem Sportplatz «Spitz», wo der FC Breitenrain auf Kunstrasen seine Heimspiele austrägt. Freshfocus

Nach 20 Runden weist der Quartier-Klub aus der Hauptstadt noch immer eine weisse Weste auf. Der Vorsprung auf Verfolger Bellinzona beträgt 8 Punkte. Der erstmalige Aufstieg in die Challenge League scheint möglich.

Doch was geschieht, wenn man die Saison in der Promotion League tatsächlich auf Platz 1 abschliesst? «Der Vorstand setzt alles daran, den Aufstieg möglich zu machen», sagt Sportchef Sandro Galli. Man werde deshalb in dieser Woche bei der Liga den Lizenzantrag einreichen.

Wo soll gespielt werden?

Das grosse Problem ist die Stadion-Frage. Der von Wohnhäusern umgebene «Spitz» erfüllt die Anforderungen für TV-Produktionen nicht. Im Wankdorf würde man gerne spielen, doch dieses wird schon stark genutzt. Die Gespräche mit der Liga und der Stadt Bern sind deshalb im Gang.

Die Challenge League erhielte mit Breitenrain jedenfalls einen speziellen Klub. Captain Marco Hurter ist gleichzeitig für die Finanzen zuständig, sein Assistent Loris Lüthi für Social Media. Und Andri Rüegsegger ist Geschäftsführer.