Legende: Ein spannendes Jahr steht der Frauen-Nati bevor Lanciert wird es mit Testspielen gegen Irland und Österreich. imago images

Frauen-Nati testet in Marbella

Die Schweizer Frauen-Nati bestreitet im Rahmen des Trainingscamps in Marbella zwei Testspiele. Zunächst misst sich die Equipe von Trainer Nils Nielsen am 20. Februar mit Irland. Drei Tage später trifft die Schweiz auf die österreichischen Nachbarinnen. Der Zusammenzug in Südspanien findet vom 14. bis 24. Februar statt. Anfang April folgt die WM-Qualifikation mit den Partien gegen Rumänien und Italien. Highlight des Jahres ist die im Juli stattfindende EM in England.

GC muss auf Pusic verzichten

Die Grasshoppers müssen bis auf weiteres auf Petar Pusic verzichten. Wie der Rekordmeister mitteilt, leidet der Mittelfeldspieler, der am Dienstag seinen 23. Geburtstag feiert, an den Langzeitfolgen einer Covid-19-Erkrankung. Pusic nimmt derzeit nicht am normalen Trainingsbetrieb teil, wie lange er ausfällt, ist ungewiss. GC trifft zum Auftakt der Rückrunde der Super League am 30. Januar auswärts auf Sion.



06:35 Video Archiv: Pusic trifft bei Remis gegen Basel Aus Sport-Clip vom 19.12.2021. abspielen

FCZ leiht Koide aus

Der FCZ-Mittelfeldspieler Henri Koide wechselt bis Saisonende leihweise zum Challenge-Ligisten Neuenburg Xamax. Zudem wurde der Vertrag des 20-Jährigen bis 2023 verlängert.