Legende: Wechselt innerhalb der Challenge League Nuno da Silva. www.gcz.ch

GC angelt sich Thun-Angreifer

Stürmer Nuno Da Silva wechselt per sofort innerhalb der Challenge League vom FC Thun zu den Grasshoppers. Er unterschrieb für anderthalb Jahre und dürfte bereits am Dienstag für die Zürcher im Spiel gegen Winterthur im Einsatz stehen. Der 26-jährige Portugiese, der in der Schweiz aufgewachsen ist, stiess im Sommer 2017 vom FC Breitenrain aus der Promotion League zu den Berner Oberländern. Nach einem Jahr Ausleihe bei Winterthur kehrte er im vergangenen Herbst zurück zum FC Thun, für den er in 53 Pflichtspielen 7 Tore erzielte.

Lausanne-Ouchy verpflichtet Christian Schneuwly

Christian Schneuwly setzt seine Karriere bei Stade Lausanne-Ouchy fort. Der 32-jährige Mittelfeldspieler unterschrieb beim Tabellenvierten der Challenge League einen bis Ende Saison gültigen Vertrag. Erst vergangene Woche hatte der Super-League-Aufsteiger Lausanne-Sport die Vertragsauflösung mit dem Routinier publik gemacht.