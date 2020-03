Dortmunds Can nach Rot in Paris gesperrt

Legende: Sah Rot in Paris Dortmunds Emre Can (rechts). imago images

Dortmunds Can wird gesperrt

Borussia Dortmund muss in der kommenden Europacup-Saison zunächst auf Emre Can verzichten. Der Nationalspieler wurde nach seinem Platzverweis im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Paris St. Germain (0:2) wegen «unsportlichen Verhaltens» für 2 Spiele gesperrt. Can hatte bei dem Duell am 11. März nach einer Rangelei mit Superstar Neymar Rot gesehen (89.).

Ehemaliger NLA-Torschützenkönig Peters verstorben

Die Berner Young Boys trauern um ihren ehemaligen deutschen Spieler und Trainer Hans-Otto Peters. Der frühere Goalgetter verstarb gemäss dem Schweizer Meister im Alter von 79 Jahren. Peters kam 1968 aus Deutschland in die Schweiz und wirkte hierzulande als Spieler und Trainer bis in die Achtzigerjahre hinein bei Biel, den Young Boys, Chiasso, Bulle und dem FC Bern. In der Saison 1968/69 wurde Peters dank 24 Treffern für den FC Biel Torschützenkönig in der Nationalliga A.

Bottani bleibt Lugano treu

Der FC Lugano einigte sich mit Eigengewächs Mattia Bottani auf eine Vertragsverlängerung bis Ende Juni 2024. Der 28-jährige Mittelfeldspieler brachte es in bislang 92 Super-League-Spielen für die Tessiner auf 15 Tore.