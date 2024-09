Per E-Mail teilen

Legende: Muss gegen Arsenal eine Pause einlegen Ousmane Dembélé. imago images/Le Pictorium

Dembélé nicht im PSG-Aufgebot

Ousmane Dembélé fehlt Medienberichten zufolge aus disziplinarischen Gründen im Kader von Paris St-Germain für das Champions-League-Spiel am Dienstag bei Arsenal. Gründe für sein Fehlen werden nicht genannt. Trainer Luis Enrique lässt den 27-jährigen Offensivspieler laut Medien aber zuhause, weil ihm dessen Auftritt beim 3:1 gegen Rennes nicht gefallen haben soll.

Mbappé gegen Lille im Real-Kader, Courtois nicht

Kylian Mbappé steht bereits wieder im Kader von Real Madrid für das Spiel der 2. CL-Runde in Lille. Der Franzose hätte laut Medienberichten mindestens 3 Wochen mit einer Oberschenkelverletzung ausfallen sollen. Mit Sicherheit fehlen wird Real bis auf Weiteres Thibaut Courtois. Der Goalie zog sich im Derby gegen Atletico eine Adduktorenverletzung zu.

Neymar zurück im Team-Training

Neymar steht nach seiner im Oktober 2023 erlittenen Knieverletzung bei Al Hilal vor der Rückkehr in den Spielbetrieb. Der Brasilianer hat das Training wieder aufgenommen. «Ich bin zurück! Ich bin glücklich, wieder in der Gruppe zu sein. Jetzt ist es nur noch Freude», schrieb der Stürmer in den sozialen Medien.