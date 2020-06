Cup-Viertelfinal Lausanne - Basel schon in wenigen Tagen

Legende: Wird das erste Duell nach der Corona-Pause Lausanne und Basel messen sich am 14. Juni im Cup. Freshfocus

Cup: Lausanne - Basel am 14. Juni

Die Viertelfinalpartie im Schweizer Cup zwischen Lausanne und dem FC Basel wird vor den offiziellen Saisonstart der Swiss Football League verlegt. Das Duell findet bereits am Sonntag, 14. Juni 2020, um 16:00 Uhr statt und wird live auf SRF übertragen. Grund für die Verschiebung ist eine allfällige Terminüberschneidung mit der Europa League, in welcher der FCB noch vertreten ist. Die restlichen Cup-Viertelfinalpartien werden voraussichtlich am 5.und 6. August 2020 ausgetragen.

Lausanne: Sportchef Iglesias muss gehen

Challenge-League-Leader Lausanne hat die Trennung von Sportchef Pablo Iglesias bekannt gegeben. Der 48-Jährige war seit 2018 bei den Waadtländern im Amt und hätte noch einen bis 2022 gültigen Vertrag gehabt. Die Trennung ist die Folge von einer neuen sportlichen Struktur, die der Klub bis Ende Juni präsentieren will.

Servette: Vertrag für 20-jährigen Ajdini

Der Super-League-Vierte Servette hat Eigengewächs Alban Ajdini mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 20-jährige Flügelspieler unterzeichnete bis 2022.