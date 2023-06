Legende: Soll rassistisch beleidigt worden sein. Michael Boxall. Imago/Bildbyran

Vorwürfe gegen arabische Teams: Spielabbrüche in Österreich

Das Testspiel zwischen Katar und Neuseeland in Wien ist nach 45 Minuten wegen einer angeblichen rassistischen Entgleisung abgebrochen worden. Michael Boxall soll von einem katarischen Spieler rassistisch beleidigt worden sei. «Da keine offiziellen Massnahmen ergriffen wurden, hat sich das Team nicht mehr bereit erklärt, in der 2. Hälfte anzutreten», erklärte der Verband. Neuseeland führte zu diesem Zeitpunkt mit 1:0.

Ein ähnlicher Vorfall soll sich nach irischen Angaben bei einem Testspiel zwischen Irlands U21 und Kuwaits U22 zugetragen haben, das ebenfalls in Österreich (in Bad Radkersburg/Steiermark) ausgetragen wurde. Der kuwaitische Verband behauptete dagegen, die Partie sei wegen «Härte und exzessiver Spannung zwischen den Spielern» abgebrochen worden.

Mexiko: Wieder Trainerwechsel

Die Amtszeit von Diego Cocca als Mexiko-Trainer ist nach 4 Monaten vorbei. Für den anstehenden Gold Cup übernimmt Jaime Lozano. Unter dem Argentinier Cocca waren die Mexikaner an der WM in Katar in der Gruppenphase ausgeschieden. Letzte Woche unterlag man in der Nations League im Halbfinal den USA 0:3.