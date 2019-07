Wer hätte das gedacht? Peru überrascht an der Copa America weiter und ist nur noch einen Schritt vom ersten Titel seit 44 Jahren entfernt. Im Halbfinal besiegte «La Blanquirroja» (Die Weiss-Rote) den zweifachen Kontinentalmeister und Titelverteidiger Chile überraschend deutlich mit 3:0.

Altmeister Guerrero macht den Deckel drauf

Den Grundstein zum Finaleinzug legten die Peruaner bereits vor der Pause. Edinson Flores (21.) und Yoshimar Yotun (38.) sorgten in Porto Alegre für ein beruhigendes 2:0-Polster. Der WM-Teilnehmer von 2018 hielt dem Druck der Chilenen in der Folge stand.

Paolo Guerrero machte mit seinem insgesamt 13. Tor an einer Copa America in der 91. Minute alles klar. Damit ist der ehemalige Bayern-Stürmer der beste noch aktive Torschütze in der südamerikanischen Kontinentalmeisterschaft.

Chiles Siegesserie gerissen

Für Chile endete das Turnier somit mit einer herben Enttäuschung. Der Sieger der letzten beiden Austragungen der Copa America kam im Halbfinal nicht wie gewünscht auf Touren und leistete sich zu viele Aussetzer:

Beim 0:2 wird Goalie Gabriel Arias ein abenteuerlicher Ausflug aus dem Tor zum Verhängnis.

Topskorer Eduardo Vargas scheitert in der Nachspielzeit mit einem «Panenka» kläglich vom Penaltypunkt.

Legende: Feiern den Finaleinzug Die Peruaner um Stürmer Paolo Guerrero (links oben). imago images

Wiedersehen mit Brasilien

Peru kann am Sonntag in Rio gegen den Gastgeber Brasilien seinen dritten Titel bei der Copa America nach 1939 und 1975 gewinnen. In der Vorrunde war Peru gegen den Rekordweltmeister allerdings chancenlos geblieben und gleich mit 0:5 deklassiert worden.

Chile spielt derweil am Samstag gegen Argentinien, seinen Finalgegner der letzten beiden Copas, um Platz 3.

USA - Mexiko im Gold-Cup-Final Die USA folgen Mexiko in den Final des Gold Cups. Die US-Amerikaner setzten sich in ihrem Halbfinal mit 3:1 gegen Jamaika durch. Überragende Figur bei den USA war Christian Pulisic, der zwei Treffer beisteuerte. Mexiko hatte seinen Platz im Endspiel am Dienstag mit einem 1:0-Erfolg gegen Haiti gebucht.

