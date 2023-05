Mostar – Fussball in der geteilten Stadt

Wenn es in der Stadt Mostar zum Derby kommt, herrscht selbst in der idyllischen Altstadt Ausnahmezustand. Schon Tage vor dem Duell zwischen Velez und Zrinjski gehen hier im Fanshop die Tickets wie warme Brötchen über den Tresen – mit gutem Grund.

Nebst dem sportlichen Prestige ist das Aufeinandertreffen für die Bewohner Mostars nämlich auch von kultureller und religiöser Bedeutung. Denn seit dem Bosnienkrieg in den 90er-Jahren ist die Stadt, und damit auch ihre zwei Klubs, de facto geteilt – in einen kroatischen und in einen bosniakischen Teil. Gekämpft wird heutzutage aber zum Glück nur noch auf dem Platz.

Im Beitrag oben erfahren Sie zudem, ...

... warum Zrinjski Mostar für viele Jahrzehnte verboten wurde.

... welche besondere Geschichte das städtische Stadion erzählt.

... wie die beiden Fanszenen trotz vielerlei Differenzen Solidarität ausleben.