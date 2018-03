Diego Benaglio kann das Pech nicht abschütteln. Nach einer auskurierten Muskelverletzung an den Hüften bestritt der Schweizer Goalie in einem Testspiel seinen ersten Einsatz für Monaco seit 8 Wochen.

Doch beim Abpfiff gegen Genoa (4:1) war der 34-Jährige längst nicht mehr auf dem Rasen. Benaglio war in der 35. Minute unglücklich mit einem Teamkollegen zusammengestossen und hatte mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden müssen. Ob der frühere Nati-Torhüter am kommenden Samstag im Ligacup-Final gegen Paris Saint-Germain zwischen den Pfosten stehen kann, ist fraglich. Benaglio kam in dieser Saison beim Ligue-1-Klub jeweils in den Cup-Wettbewerben zum Zug.