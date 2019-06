Etwas mehr als 3 Jahre nach seinem Sieg in der Kampfwahl um das Amt des Fifa-Präsidenten ist Gianni Infantino am Mittwoch beim Kongress in Paris wiedergewählt worden. Der 49-jährige Walliser wurde per Akklamation bis 2023 in seinem Amt bestätigt. Gegenkandidaten hatte es keine gegeben.

Schon vorher stimmten alle Verbände zu

Am Dienstag hatte Infantino bei einem Treffen mit den Uefa-Delegierten auch die lückenlose Zustimmung von Fussball-Europa erhalten. Die Stimmen aus den 5 anderen Konföderationen hatte er schon zuvor auf sicher gehabt.

Die erleichterte Wiederwahl per Applaus war möglich geworden, nachdem der Fifa-Council am Montag eine entsprechende Statutenänderung beschlossen hatte.

Danke an die, die mich lieben und die, die mich hassen. Ich liebe alle heute.

Trotz des schon im Vorfeld absehbaren Entscheids zeigte sich Infantino sichtlich bewegt. Mit zittriger Stimme bedankte sich der alte und neue Fifa-Präsident bei den Anwesenden.

«Heute ist ein glücklicher Tag, heute ist ein Feiertag», so der Walliser. «Danke an alle, meine Familie, meine Freunde, die, die mich lieben und die, die mich hassen. Ich liebe alle heute.»

Grössere WM, neue Wettbewerbe

Infantino war im Februar 2016 vom Uefa-Generalsekretär zum Fifa-Chef aufstiegen und hatte die Nachfolge von Joseph Blatter angetreten.

Als grösste Veränderung Infantinos gilt die Aufstockung von 32 auf 48 Mannschaften auf die WM-Endrunde 2026 hin. Daneben soll 2021 erstmals eine Klub-WM mit 24 Teams stattfinden.

Fifa finanziell stabilisiert

Der gelernte Rechtsanwalt hat in seiner ersten Amtsperiode ausserdem mit finanziellen Massnahmen auf sich aufmerksam gemacht. Die Fifa ist so reich wie nie zuvor. Im zurückliegenden Finanzzyklus von 2015 bis 2018 hat der Weltverband Rekordeinnahmen in der Höhe von 5,7 Milliarden Euro erzielt.

Die Fifa-Präsidenten seit 1904 Name

Nationalität

Amtszeit Robert Guerin

Frankreich

1904-1906

Daniel Burley Woolfall England 1906-1918 Jules Rimet

Frankreich 1921-1954 Rodolphe William Seeldrayers Belgien 1954-1955 Arthur Drewry

England 1955-1961 Sir Stanley Rous

England 1961-1974 João Havelange

Brasilien 1974-1998 Joseph Blatter

Schweiz 1998-2015 Issa Hayatou (interim) Kamerun 2015-2016 Gianni Infantino

Schweiz seit 2016



Sendebezug: Radio SRF 1, Mittagsbulletin, 05.06.19, 12:00 Uhr