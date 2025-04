Legende: Peter Vermes Jetzt ist seine Zeit bei Kansas City doch noch abgelaufen. Keystone/AP Photo/Charlie Riedel, File

Sporting Kansas City verharrt in einer epochalen sportlichen Krise. Das Team ist nach 6 Runden in der MLS-Saison noch immer sieglos und verlor von den letzten 13 Spielen seit September 2024 deren 12. Nun greift die branchenübliche Massnahme: Trainerentlassung.

Also eigentlich nicht weiter überraschend. Und doch ist der Wechsel an der Seitenlinie in diesem Fall aussergewöhnlich: Denn vor seiner Entlassung amtete Peter Vermes fast 16 Jahre lang als Chefcoach beim Klub in Missouri.

Bis zu Roux hätte er noch lange durchhalten müssen ...

Unter dem früheren US-Nationalspieler gewann Sporting KC im Jahr 2013 zum 2. Mal nach 2000 den MLS-Meistertitel. Vermes hatte den Posten des Trainers in Kansas City im August 2009 übernommen.

Der 58-Jährige war einer der am längsten noch aktiven Trainer im Profifussball. Rekordhalter in der Ära nach dem Zweiten Weltkrieg ist Guy Roux, der AJ Auxerre 36 Jahre lang betreute.