Rarer Erfolg am 26.04.2000

Legende: Stramm stehen trotz dem Prügelknabe-Image Das andorranische Nationalteam. Reuters

Der Ausgangspunkt war der 13. November 1996. Ein 1:6 gegen Estland setzte es für den gut zwei Jahre zuvor gegründeten andorranischen Fussballverband bei der Länderspiel-Feuertaufe ab.

180 Wochen später konnte der Zwergstaat auf dem Rasen sein Verliererimage abstreifen. Am 26. April 2000, also vor exakt 20 Jahren, erkämpfte sich die Amateur-Elf ein 2:0 gegen Weissrussland. 19 Niederlagen und 4 Remis hatten die Spieler des unabhängigen Fürstentums in den Pyrenäen bis zu diesem Zeitpunkt aneinandergereiht.

Knappe Niederlagen gegen die Schweiz

Für die Nummer 135 des Fifa-Rankings sind bis heute 6 weitere Siege – aber auch 16 Remis und 139 (!) Niederlagen dazugekommen. Gegen die Schweiz verlor Andorra in der WM-Quali 2016/17 mit 1:2 und 0:3. Die Weissrussen, die sich damals in Andorra die Blösse gegeben hatten, konnten seither in den Direktduellen mit 3 Siegen zurückschlagen.

Die Corona-Krise brachte unlängst auch Andorras Fussball zum Stillstand. Das Testspiel im März gegen die Färöer musste abgesagt werden, es wäre eine Chance auf ein rares Erfolgserlebnis gewesen ...