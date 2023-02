Legende: Verabschiedet sich aus der spanischen Nationalmannschaft Der langjährige Captain Sergio Ramos. IMAGO / PanoramiC

«Ich glaube, ich hätte es verdient, dass dieses Kapitel mit einer persönlichen Entscheidung endet oder weil meine Leistungen nicht mehr ausreichen und nicht wegen des Alters oder anderen Gründen, die ich nie mitgeteilt bekommen, aber gespürt habe.»

Mit diesen Worten verkündete Sergio Ramos am Donnerstag seinen Rücktritt aus der spanischen Nationalmannschaft. Am Morgen hatte ihm Trainer Luis de la Fuente mitgeteilt, in Zukunft – unabhängig von seinen Leistungen bei PSG – nicht zu berücksichtigen.

Sein letztes Länderspiel für «La Roja» bestritt Ramos am 31. März 2021 bei einem Testspiel gegen den Kosovo. In der Folge wurde er von De la Fuentes Vorgänger Luis Enrique weder für die EM 2021 noch für die WM 2022 aufgeboten.

Weltmeister und Doppel-Europameister

Ramos war einer der Schlüsselspieler von Spaniens goldener Generation, die 2008 und 2012 Europameister wurde und dazwischen in Südafrika den bisher einzigen WM-Titel der Iberer holten. Mit 180 Länderspielen hält Ramos den Rekord vor Iker Casillas (167).