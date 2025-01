Legende: Später Matchwinner Ousmane Dembélé bejubelt sein Tor. Imago/NurPhoto

Französischer Supercup: Last-Minute-Erfolg für PSG

Paris Saint-Germain hat sich zum 13. Mal den französischen Supercup gesichert. Im Duell mit Monaco setzte sich der Meister und Cupsieger knapp mit 1:0 durch. Das goldene Tor erzielte Ousmane Dembélé erst in der 2. Minute der Nachspielzeit. Philipp Köhn und Denis Zakaria spielten auf Seiten von Monaco durch, Breel Embolo wurde erst für die Schlussviertelstunde eingewechselt.

Copa del Rey: Cömert scheidet mit Valladolid bei Drittligist aus

Eray Cömert und Valladolid haben sich im spanischen Cup blamiert. Der Erstligist scheitert im Sechzehntelfinal mit 2:3 an Ourense, dem Tabellenvorletzten der 3. Liga. Zwar ging der Favorit zweimal in Führung. Der Aussenseiter konnte jedoch beide Male postwendend ausgleichen und in der 53. Minute seinerseits in Führung gehen. Der Oberklassige, bei dem Cömert in der Innenverteidigung durchspiele, hatte darauf keine Antwort mehr.

