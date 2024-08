Der 108-fache Nationalspieler gibt am Samstag sein Cheftrainer-Debüt. Zu Gast in Linth mit dem FC Wettswil-Bonstetten.

Lichtsteiner: Grosser Name in der Provinz bei Wettswil-Bonstetten

Legende: Mittlerweile abseits der grossen Fussballbühne tätig Ex-Nationalspieler Stephan Lichtsteiner. Toto Marti/Blick/Freshfocus

Am Samstagnachmittag um 16 Uhr wird in der Lintharena im beschaulichen Glarnerland die Begegnung FC Linth 04 gegen FC Wettswil-Bonstetten angepfiffen. Ein prominenter Name freut sich bereits auf dieses Duell: Stephan Lichtsteiner – 108-facher Nationalspieler, Ex-Nati-Captain, langjähriger Juventus-Star. In seiner persönlichen Instagram-Story schreibt der 40-Jährige zum Spieltag-Post des Klubs: «Let's start!»

Erste Cheftrainer-Station

Seit Juli trainiert Lichtsteiner den FC Wettswil-Bonstetten in der 1. Liga Classic. Nach Stationen bei der Schweizer U18-Nati und in der Jugend des FC Basel ist es für den früheren Weltklasse-Verteidiger der erste Cheftrainer-Posten in seiner noch jungen Trainer-Karriere. Der Entscheid für den FCWB überraschte nicht: Lichtsteiner wohnt mit seiner Familie in Wettswil am Albis und spielte auch schon für die Senioren.

Nun aber gibt das Trainertalent Anweisungen von der Seitenlinie – bald auch gegen einen Super-League-Klub: Am 16. August steht das Cup-Highlight gegen den FC Winterthur an.