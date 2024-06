Montenegros Nationalgoalie Matija Sarkic ist im Alter von 26 Jahren verstorben. Das gab sein englischer Klub Millwall am Samstag bekannt.

Schock in Englands 2. Liga

Legende: Wurde nur 26 Jahre alt Matija Sarkic. Imago/Goal Sports Images

Angaben zur Todesursache machte der Millwall FC zunächst nicht. «Jeder im Klub spricht Matijas Familie und Freunden in dieser schrecklich traurigen Zeit seine Anteilnahme aus», schrieb der Verein auf seiner Homepage. Noch vor zehn Tagen hatte Matija Sarkic im Testspiel gegen Belgien für Montenegro im Tor gestanden.

Der im ostenglischen Grimsby geborene Sarkic war 2023 von Erstligist Wolverhampton zum Londoner Klub gewechselt und in der abgelaufenen Saison der Stammtorwart der «Lions». Sarkic lief 33 Mal für Millwall auf.

Wie der öffentlich-rechtliche montenegrinische Rundfunk RTCG berichtet, sei Sarkic am frühen Samstagmorgen gegen 06:00 Uhr aufgewacht und habe sich krank gefühlt. Freunde hätten einen Krankenwagen gerufen, Sarkic sei aber gegen 06:30 verstorben. Am Abend zuvor habe er sich noch mit Freunden getroffen und in einem Restaurant gegessen.