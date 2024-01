Legende: Das einzige Tor am Mittwoch Hakim Ziyech trifft für Marokko gegen Sambia zum 1:0. Die anderen 3 Spiele enden 0:0. Keystone/SUNDAY ALAMBA

Am letzten Tag der Gruppenphase geizten die Teams beim Afrika-Cup in der Elfenbeinküste aber so richtig mit Toren. Drei von vier Partien endeten torlos. Einzig bei Sambia – Marokko in der Gruppe F fiel ein Treffer. Und dieser sollte sich für den Gastgeber als golden erweisen.

Denn weil Galatasarays Hakim Ziyech Marokko zu einem 1:0-Erfolg schoss, verpasste Sambia nicht nur den Sprung an die Tabellenspitze. Sambia blieb gleichzeitig auf seinen 2 Punkten sitzen, womit man sich nicht einmal als einer der besten Gruppendritten für die K.o.-Phase qualifizierte.

Elfenbeinküste im Achtelfinal gegen Senegal

Grosser Profiteur ist die Elfenbeinküste. Der Gastgeber, der in der Gruppe A 2 seiner 3 Gruppenspiele verloren und nur Rang 3 belegt hatte, stiess als als letztes Team in die Achtelfinals vor. Dort treffen die «Elefanten» am Montag in der Hauptstadt Yamoussoukro auf den Senegal, der als einzige Equipe eine weisse Weste aufweist.

Neben Marokko löste in der Gruppe F auch die Demokratische Republik Kongo das Ticket für die K.o.-Phase.