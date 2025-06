Legende: Von Carouge zu Yverdon Adrian Ursea. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Neuer Trainer für Yverdon

Yverdon hat nach dem Abstieg aus der Super League und der Trennung von Paolo Tramezzani einen neuen Trainer gefunden. Adrian Ursea übernimmt bei den Waadtländern, wie der Klub am Mittwoch bekannt gab. Der schweizerisch-rumänische Doppelbürger betreute in den letzten beiden Spielzeiten Etoile Carouge. Der 57-Jährige führte die Genfer in die Challenge League und etablierte den Verein in der zweithöchsten Spielklasse. Zuvor trainierte Ursea unter anderem OGC Nice und Servette. Über die Vertragslaufzeit machte der Klub keine Angaben.

Schaffhausen holt Digenti

Challenge-League-Absteiger Schaffhausen hat am Mittwoch seinen neuen Trainer vorgestellt. Von der U21 des FC Winterthur aus der 1. Liga Classic wird Fabio Digenti geholt. Der 42-Jährige war zudem in der Eulachstadt als Talent-Manager tätig. Als Profi hatte Digenti 2004 für ein halbes Jahr bei Schaffhausen gespielt.