Legende: Verlässt Bern Wiëlle Douma. Freshfocus/Claudio de Capitani

YB muss Douma ziehen lassen

Die frischgebackenen Schweizer Meisterinnen von YB verlieren ihre Abwehrchefin: Wiëlle Douma verlässt Bern und wechselt in die Bundesliga zu Hoffenheim, wo sie einen Vertrag bis 2027 unterschrieb. Das gaben die beiden Klubs in den sozialen Medien bekannt. Die 25-jährige Niederländerin wechselte auf die Saison 2024/25 nach Bern, kam in 21 von 24 Meisterschaftsspielen zum Einsatz und verhalf YB zum ersten AWSL-Meistertitel.