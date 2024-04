Basels Kololli out – Zürich investiert 3,5 Mio. in Frauenfussball

Legende: Kann dem FCB vorderhand im Kampf um Punkte nicht helfen Benjamin Kololli. Keystone/Georgios Kefalas

Kololli fehlt dem FCB erneut

Benjamin Kololli hat sich in der Super-League-Partie am vergangenen Samstag gegen Zürich (2:2) einen Muskelfaserriss in der rechten Wade zugezogen. Wie der FC Basel am Mittwoch auf dem Kurznachrichtendienst X vermeldete, fällt der 31-jährige Offensivspieler mehrere Wochen aus. Bereits im Februar musste Kololli, der im Winter aus Japan nach Basel wechselte, aufgrund einer Wadenzerrung zwei Wochen pausieren.

GC wochenlang ohne Tobers

Die Defensive des Grasshopper Club Zürich muss für einige Zeit ohne Kristers Tobers auskommen. Der Verteidiger zog sich im Duell mit Lausanne-Sport (0:1) eine Verletzung an der hinteren Oberschenkel-Muskulatur zu. Laut GC muss Tobers drei bis vier Wochen pausieren.

Zürich unterstützt den Frauenfussball mit 3,5 Millionen

Der Kanton Zürich will 3,5 Millionen Franken für Projekte im Frauenfussball investieren. Im Zug der EM 2025 soll so dem Mädchen- und Frauenfussball ein Schub verliehen werden. Von den 3,5 Millionen Franken aus dem gemeinnützigen Fonds des Kantons gehen zwei Millionen an die Stadt Zürich. Diese ist auch für eine allfällige «Fanmeile» zuständig.