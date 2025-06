Berner heuert in Australien an – zwei Abgänge bei YB

Legende: Zieht nach Sydney Bruno Berner. Keystone/Urs Flüeler

Berner geht zu den Macarthur Bulls

Bruno Berner zieht es nach Australien. Der ehemalige GC- und Winterthur-Headcoach in der Super League unterschrieb als Assistenztrainer bei den Macarthur Bulls, einem Klub aus dem Südwesten Sydneys. «Ich suche immer nach Herausforderungen. Mit meiner Neugierde, meinem Enthusiasmus und meiner Offenheit war das genau das Richtige», liess sich der 47-Jährige auf der Website des Klubs zitieren. Es sei das erste Mal, dass er eine Rolle als Assistent übernehme. Berner wird in Sydney Cheftrainer Mile Sterjovski unterstützen. Die beiden kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit als Spieler beim FC Basel in der Saison 2005/06.

YB zieht Kaufoption bei Conté nicht

Abwehrspieler Abdu Conté spielt in der kommenden Saison nicht mehr für YB. Die Berner haben sich entschieden, die Kaufoption beim Portugiesen nicht zu ziehen. Der 27-Jährige kehrt damit in die Ligue 2 zu Troyes zurück. Bei Lille-Leihspieler Alan Virginius laufen derzeit Gespräche zwischen allen Beteiligten, so YB in einer Mitteilung. Keine Zukunft in Bern hat Sadin Crnovrsanin. Der Innenverteidiger, zuletzt auf Leihbasis bei Wil, wechselt zum SSV Ulm in die 3. Bundesliga.

Super League