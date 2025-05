Legende: Bleibt in der Promotion League Der FC Biel (Archivbild). KEYSTONE Peter Klaunzer

Biel kann nicht mehr aufsteigen

Rückschlag für den FC Biel: Die Seeländer unterlagen Basels U21 in der 33. Runde der Promotion League mit 0:3. Damit ist klar, dass das Team von Trainer Samir Chaibeddra den Aufstieg in die zweithöchste Schweizer Spielklasse (Challenge League) verpasst. Dies, weil Rapperswil-Jona gleichzeitig in Cham 2:0 gewann. Die Saison kann aber noch gerettet werden: Biel trifft im Cupfinal am 1. Juni auf den «grossen» FC Basel.

Promotion League