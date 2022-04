Legende: Erster doppelter Cupfinal-Referee Assistiert wird Alain Bieri am 30. April unter anderem von Susanne Küng. keystone/Alessandro Della Valle

Bieri schreibt Schiedsrichter-Geschichte

Der Cupfinal der Frauen zwischen dem FC Zürich und den Grasshoppers am 30. April im Zürcher Letzigrund (16:45 Uhr, live auf SRF zwei) wird von Alain Bieri geleitet. Der 43-jährige Berner wird damit der erste Unparteiische, der in der Schweiz in einem Endspiel sowohl der Männer als auch der Frauen zum Einsatz kommt. 2016 hatte er den Männer-Cupfinal zwischen dem FCZ und Lugano gepfiffen. An den Seitenlinien assistiert wird Bieri von Susanne Küng und Guillaume Mair.

Meniskus-Verletzung bei Basil Stillhart

Basil Stillhart hat sich am Donnerstag im Mannschaftstraining verletzt. Der 28-jährige Mittelfeldspieler, der in dieser Saison in 28 Spielen zum Einsatz kam, zog sich einen Meniskusriss im linken Knie zu. Stillhart wurde noch am Donnerstag operiert und fällt bis Saisonende aus.

Sandro Lauper 4 Wochen out

Die Young Boys müssen während rund 4 Wochen auf Sandro Lauper verzichten: Der 25-jährige Mittelfeldspieler hat sich nach anhaltenden Beschwerden an der linken Leiste einem operativen Eingriff unterziehen müssen.