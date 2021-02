Schneuwly und Lausanne gehen getrennte Wege

Christian Schneuwly hat seinen Vertrag mit Lausanne-Sport aufgelöst. Der 32-jährige Mittelfeldspieler war in der vergangenen Saison entscheidend am Aufstieg der Waadtländer in die Super League beteiligt. In den letzten zwei Monaten kam der Routinier aber nicht mehr zum Einsatz. Schneuwly hatte im Sommer 2019 von Luzern zu Lausanne gewechselt.

Luzern holt Niederländer

Der FC Luzern verstärkt sich mit dem 21-jährigen Niederländer Jordy Wehrmann. Der zentrale Mittelfeldspieler stösst leihweise bis Ende Saison von Feyenoord Rotterdam zum Vorletzten der Super League. Die Innerschweizer besitzen eine Option für eine definitive Übernahme. Wehrmann spielte in der letzten Saison in seiner Heimat leihweise für den Zweitligisten Dordrecht. Im letzten Oktober kam er für Feyenoord zu seinem ersten von 7 Einsätzen in der höchsten niederländischen Liga.

Ein Ivorer zu Lausanne

Lausanne-Sport hat den 18-jährigen Ivorer Brahima Ouattara leihweise bis Ende Saison übernommen. Der offensive Mittelfeldspieler stösst von OGC Nice zu den Waadtländern. Der Ligue-1-Klub hatte Ouattara erst vor einer Woche von RCA Abidjan verpflichtet und mit einem Vertrag bis Juni 2024 ausgestattet.

Rückkehrerinnen ins Nati-Aufgebot

Nationaltrainer Nils Nielsen hat für das Tournoi de France (17. - 23.2.) in Metz und Sedan 23 Spielerinnen aufgeboten. Am Vierländerturnier mit Gastgeber Frankreich, Norwegen und Island stehen Nielsen die zuletzt abwesenden Gaëlle Thalmann, Noëlle Maritz und Sandy Maendly wieder zur Verfügung. Zudem kehrt mit Rahel Kiwic eine Langzeitverletzte zurück ins Team.