Legende: Gibt Auftakt gegen Polen Inka Grings. KEYSTONE / Ennio Leanza

Grings gibt Einstand gegen Polen

Inka Grings debütiert mit zwei Spielen gegen Polen als Trainerin des Schweizer Frauen-Nationalteams. Wie der Schweizerische Fussballverband mitteilte, testet die SFV-Auswahl am 17. und 21. Februar im Rahmen eines Camps in Spanien zweimal gegen die Nummer 30 der FIFA-Weltrangliste. Die beiden Testspiele bilden den Auftakt ins WM-Jahr. Grings hat nach dem Jahreswechsel die Nachfolge von Nils Nielsen angetreten. Zuvor hatte die 44-jährige Deutsche die Frauen des FC Zürich betreut.

Burch verletzt sich im FCL-Training

Der FC Luzern muss in den kommenden Wochen auf Marco Burch verzichten. Der 22-jährige Innenverteidiger knickte nach einem Zweikampf im Training unglücklich um und zog sich dabei eine Bänderverletzung zu. Die sechstplatzierten Innerschweizer sind mit einem 2:2 gegen den FC Zürich in die Rückrunde der Super League gestartet und treffen am nächsten Samstag auf den FC Basel (live ab 20:30 Uhr auf SRF zwei).

03:57 Video Archiv: Remis zwischen Luzern und Zürich Aus Sport-Clip vom 21.01.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 57 Sekunden.

Winterthur – Servette neu am 8. Februar

Die verschobene Super-League-Partie der 17. Runde zwischen dem Aufsteiger Winterthur und Servette findet neu am Mittwoch, 8. Februar, statt. Das ursprünglich am vergangenen Sonntag angesetzte Spiel musste kurzfristig verschoben werden, weil Teile des Rasens auf der Winterthurer Schützenwiese gefroren waren.