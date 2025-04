Legende: Hautprobe gegen Tschechien Für Pia Sundhage bietet sich am 26. Juni die letzte Testgelegenheit vor der Heim-EURO. Keystone/Brynjar Gunnarsson

Nati in Winterthur gegen Tschechien

Das Schweizer Nationalteam der Frauen trägt das letzte Testspiel mit Blick auf die Heim-EM am Donnerstag, 26. Juni, gegen Tschechien aus. Die Partie wird um 18:00 Uhr auf der Schützenwiese in Winterthur angepfiffen. Weiter gibt der Schweizerische Fussballverband per Communiqué bekannt, dass das finale EM-Kader am 23. Juni nominiert wird. Danach startet in St. Gallen die dritte Vorbereitungswoche mit dem Spiel gegen Tschechien und dem Umzug am 28. Juni ins Basecamp nach Thun.

Hassane bleibt bei GC

Die Grasshoppers haben die Kaufoption für den beninischen Nationalspieler Imourane Hassane gezogen. Der Zürcher Klub bindet den 21-jährigen defensiven Mittelfeldspieler bis 2028. Hassane stiess im Januar vom beninischen Klub Loto-Popo zu den Zürchern und kam bereits zu neun Einsätzen in der Meisterschaft.

