Legende: Ist wieder bei GC angestellt Fredy Bickel. Freshfocus/Claudio Thoma

GC holt Fredy Bickel zurück an Bord

Fredy Bickel kehrt zu den Grasshoppers zurück. Der 58-Jährige wird auf Mandatsbasis für die Zürcher arbeiten. Bis zum Ende der Saison wird Bickel eine Standortbestimmung und Analyse mit Schwerpunkt Nachwuchsabteilung vornehmen, wie GC in einer Mitteilung informierte. Bickel hatte vor gut 30 Jahren seine Tätigkeit im Profifussball bei GC begonnen. Danach war er unter anderem als Sportchef bei den Young Boys und dem FC Zürich tätig. Im Herbst 2019 arbeitete er für einige Monate als Geschäftsführer erneut für GC.

EM-Quali der Frauen terminiert

Die Spieldaten des Schweizer Frauen-Nationalteams in der EM-Quali sind bekannt. Den Auftakt der Kampagne, die die Schweiz als Gastgeberin der EM 2025 ausser Konkurrenz bestreitet, macht das Heimspiel gegen die Türkei im Letzigrund am 5. April. Es folgt vier Tage später das Auswärtsspiel in Aserbaidschan. Im zweiten Länderspiel-Fenster spielt die Schweiz am 31. Mai in Biel und am 4. Juni auswärts jeweils gegen Ungarn. Im Juli folgen die abschliessenden Duelle in der Türkei (12.7.) und daheim gegen Aserbaidschan (16.7.).