Legende: Als Berater zurück in Genf Alain Geiger. Freshfocus/Martin Meienberger

Geiger bei Servette als Berater tätig

Alain Geiger kehrt zu Servette zurück. Der Walliser wird bei den Genfern als Berater des Präsidenten tätig und für die sportliche Ausrichtung verantwortlich sein. Neben dem einstigen Spieler und Trainer Geiger kehrt mit Gérard Bonneau ein weiterer bekannter Name zu den «Grenat» zurück. Der Franzose ist zwischen 2018 und 2021 massgeblich am Aufbau der ersten Mannschaft beteiligt gewesen.

YB muss Douma ziehen lassen

Die frischgebackenen Schweizer Meisterinnen von YB verlieren ihre Abwehrchefin: Wiëlle Douma verlässt Bern und wechselt in die Bundesliga zu Hoffenheim, wo sie einen Vertrag bis 2027 unterschrieb. Das gaben die beiden Klubs in den sozialen Medien bekannt. Die 25-jährige Niederländerin wechselte auf die Saison 2024/25 nach Bern, kam in 21 von 24 Meisterschaftsspielen zum Einsatz und verhalf YB zum ersten AWSL-Meistertitel.