Streller verabschiedet sich

Marco Streller kehrt dem FC Basel nach zahllosen Jahren per Ende Saison den Rücken. Der 42-Jährige ist derzeit Partner Manager und Mitglied der Sportkommission. In einem Communiqué des Klubs wird er wie folgt zitiert: «Ich werde dem FC Basel für immer verbunden bleiben. Der Club hat mich praktisch mein ganzes bisheriges Leben begleitet und wird dies auch in Zukunft tun.» Nun wolle er sich «auf andere Projekte» konzentrieren. Streller gehört zum Expertenteam von blue und betreibt in Arlesheim eine Padel-Halle. Basel steckt aktuell in einer Baisse. Nach nur einem Sieg in den letzten 5 Spielen liegt man nur 2 Punkte vor dem Barrageplatz.

Legende: Gehen getrennte Wege FC-Basel-Präsident David Degen (r.) und der langjährige Ex-Profi Marco Streller, welcher zuletzt in der Sportkommission des FCB Einsitz hatte. Keystone/Peter Klaunzer

Keine EM für U19-Nati

Die Schweizer U19-Auswahl verpasst die EM-Endrunde im Sommer in Nordirland. Das Team von Trainer Ilija Borenovic verlor das entscheidende Spiel um den Gruppensieg in Skopje (NMA) gegen die Ukraine 0:3. Im Duell der nach 2 Spielen verlustpunktlosen Teams machten die Ukrainer in der 2. Halbzeit durch 3 Tore innert 15 Minuten den Unterschied. Während die Osteuropäer nach Nordirland reisen, bleibt den Schweizern abermals nur die Zuschauerrolle. Letztmals für eine Endrunde qualifizierten sie sich 2009. Damals holten die Ukrainer ihren einzigen Titel auf Stufe U19.