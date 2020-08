YB: Lotomba zu Nizza, Sörensen nach Köln

YB-Verteidiger Jordan Lotomba wechselt per sofort zu Nizza in die französische Ligue 1. Der Schweizer U21-Nationalspieler war im Sommer 2017 von Lausanne zu YB gestossen und überzeugte bei den Bernern als Aussenspieler. Lotomba ist zwar erst 21 Jahre jung, kann aber bereits auf die Erfahrung aus 73 Ernstkämpfen mit YB zurückblicken. Zudem wird Frederik Sörensen in der neuen Saison nicht mehr für YB spielen. Das leihweise Engagement des dänischen Abwehrspielers geht nach dieser Spielzeit zu Ende, wie die Berner in einer Mitteilung verlauten lassen. Sörensen wird wieder zum 1. FC Köln zurückkehren.

Legende: Wechselt in die Ligue 1 Jordan Lotomba. Freshfocus

GC-Trio erhält keine neuen Verträge

Der Grasshopper Club Zürich plant in Zukunft ohne Oliver Buff, Andreas Wittwer und Mychell Chagas. Der Klub, der am Sonntag wegen einer 0:6-Niederlage gegen Winterthur den Barrageplatz verpasst hatte, verlängerte die Verträge der drei Spieler nicht. Buff und Wittwer waren während der Hinrunde der abgelaufenen Saison zu GC gestossen, Chagas war im Februar 2020 zu den Zürchern gewechselt. In 14 Liga-Einsätzen erzielte der Brasilianer 11 Tore.