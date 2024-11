Nach Unfall von De Pierro: Partie Nyon – Vaduz neu am 3. Dezember

Legende: Stehen sich Anfang Dezember wieder gegenüber Stade Nyonnais und Vaduz. Michael Zanghellini/freshfocus

Nachholtermin für Nyonnais – Vaduz steht

Die abgebrochene Challenge-League-Partie der 15. Runde zwischen Stade Nyonnais und Vaduz wird am Dienstag, 3. Dezember, nachgeholt. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr. Dies gab die Swiss Football League bekannt. Das Spiel der 15. Runde war am Freitagabend nach fünf Minuten abgebrochen und nach einem rund 20-minütigen Unterbruch im gegenseitigen Einvernehmen nicht fortgesetzt worden. Nyons Captain Adriano De Pierro hatte sich bei einem Tritt gegen den Kopf verletzt und war während längerem bewusstlos. Der Spieler befindet sich derzeit im Spital und ist in stabilem Zustand.