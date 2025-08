Legende: Zurück in der Schweiz. Brighton Labeau. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Thun verstärkt Offensive

Aufsteiger Thun hat die Verpflichtung von Brighton Labeau bekanntgegeben. Der 29-jährige Stürmer wechselt vom französischen Zweitligisten EA Guingamp ins Berner Oberland und unterschrieb einen Vertrag über zwei Jahre. Labeau ist in der Schweiz kein Unbekannter. Zwischen 2021 und 2024 spielte er für Stade-Lausanne-Ouchy und für Lausanne-Sport. In der Saison 2022/23 wurde er mit 19 Toren Torschützenkönig in der Challenge League. Für Thun könnte er bereits am Samstag in Luzern zu seinem Debüt kommen.

Stürmer für den FCZ

Der FC Zürich hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der 26-jährige Mittelstürmer Philippe Keny wechselt per sofort zu den Zürchern. Der Senegalese spielte zuletzt in der Türkei bei Basaksehir und hat beim FCZ einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Ausgebildet wurde Keny in Frankreich und debütierte bei LB Châteauroux in der Ligue 2.

Lüthi weitere Wochen out

Der FC Winterthur muss noch mehrere Wochen ohne Loïc Lüthi auskommen. Wie die Eulachstädter mitteilten, leidet der 21-jährige Innenverteidiger an einer Entzündung am Oberschenkelknochen, die er sich zu Beginn der intensiven Vorbereitungsphase zugezogen hat. Vergangene Saison gehörte das Eigengewächs in 26 von 38 Meisterschaftsspielen der Startelf des FCW an.