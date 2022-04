(Noch) keine Lizenz: Bellinzona und Co. müssen nachbessern

Legende: Wird nicht nachgebessert, fällt der mögliche Aufstieg ins Wasser Szenen von letztem Sommer in Bellinzona. Keystone/Ti-Press/Massimo Piccoli

Promotion-League-Klubs nicht aufstiegsberechtigt

Von den vier Aufstiegsaspiranten der Promotion League – Bellinzona, Breitenrain Bern, Chiasso und Stade Nyonnais – erhielt keiner in erster Instanz die erforderliche Lizenz für die Challenge League. Die Lizenzkommission der Swiss Football League kam nach Prüfung der rechtlichen, infrastrukturellen, sportlichen, administrativen, finanziellen und sicherheitsspezifischen Kriterien zu diesem Schluss. Die Verweigerung bedeutet für die 4 Klubs noch nicht das Ende der Aufstiegsträume. Vielmehr können sie nachbessern. Die Entscheide in zweiter Instanz fallen am 20. Mai. Die 20 Klubs der Super League und Challenge League schafften hingegen die Hürde für die SFL-Lizenz für die kommende Saison auf Anhieb.