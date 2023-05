Legende: Wechselt erstmals ins Ausland Becir Omeragic. Freshfocus/Marusca Rezzonico

FCZ verliert Omeragic

Der FC Zürich verliert einen seiner Leistungsträger. Becir Omeragic verlässt die Zürcher Ende Saison und wechselt zum HSC Montpellier in die französische Ligue 1. Der 21-jährige Innenverteidiger war 2018 von den Servette-Junioren zum FCZ gestossen, reifte zum Stammspieler und feierte letzte Saison den Meistertitel. Der Abgang des vierfachen Schweizer A-Nationalspielers in eine Top-Liga war zu erwarten gewesen.

08:29 Video Archiv: FCZ gewinnt hitzigen Klassiker gegen Basel Aus Sport-Clip vom 07.05.2023. abspielen. Laufzeit 8 Minuten 29 Sekunden.

Youan verlässt St. Gallen definitiv

Thody Élie Youan verlässt den FC St.Gallen am Saisonende endgültig. Der Hibernian FC, bei dem Youan bereits in der aktuellen Saison auf Leihbasis spielt, zog seine Option auf eine definitive Übernahme des Stürmers. Beim Verein aus der schottischen Premiership erhält der 24-Jährige einen Vertrag bis 2026. Über die Höhe der Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart. Der Franzose war im September 2020 leihweise von Nantes in die Ostschweiz gewechselt und wurde im Sommer 2021 definitiv verpflichtet.