Legende: Jubelte am Samstag das letzte Mal für GC Maksim Paskotsi. Marc Schumacher / freshfocus

Paskotsi verlässt GC

Maksim Paskotsi verlässt die Grasshoppers und schliesst sich per sofort dem KAA Gent an. Der 22-jährige Nationalspieler Estlands war im September 2023 zu den Zürchern gestossen und absolvierte 61 Pflichtspiele für den Rekordmeister. Am Samstag erzielte er beim 1:2 gegen Basel sein zweites Tor für GC.

Benaglio zur U21-Nati

Der Schweizerische Fussballverband hat Diego Benaglio mit Beginn der EM-Quali im September als Sportkoordinator für das U21-Nationalteam verpflichtet. Der ehemalige Internationale übernimmt die neu geschaffene Stelle als wichtiges Bindeglied zwischen dem U21- und dem A-Nationalteam. Benaglio wird in seiner Rolle eng mit Trainer Sascha Stauch und dessen Staff zusammenarbeiten.

Aarau – Bellinzona wird wiederholt

Die abgebrochene Challenge-League-Partie zwischen Aarau und Bellinzona wird am 13. August in voller Länge wiederholt. Das Spiel der 1. Runde war am 26. Juli nach starkem Regen in der 65. Minute beim Stand von 3:1 für das Heimteam abgebrochen worden. Der FCA zeigt sich über den Entscheid nicht erfreut. «Die einzig sportlich faire Lösung» gewesen wäre, lediglich die restlichen 25 Minuten zu Ende zu spielen.