Legende: Mitten im Abstiegskampf Der FC Schaffhausen. Keystone/Ennio Leanza

Schaffhausens Punktabzug ist definitiv

Die Disziplinarkommission der Swiss Football League hat dem FC Schaffhausen Ende Februar drei Punkte abgezogen. Das Rekursgericht der SFL bestätigt nun diesen Entscheid. Der vom Abstieg bedrohte Klub aus der Challenge League wurde wegen einer «Verletzung der Informationspflicht» bestraft. Der Klub hatte die Bestätigung über die Zahlung der Sozialabgaben für Dezember trotz einer gewährten Nachfrist nicht fristgerecht bis Ende Januar eingereicht. Mit der Bestätigung durch das Rekursgericht ist der Entscheid endgültig. Schaffhausen fällt in der Tabelle vom 8. auf den 10. Rang.

Schweizer U17: EM verpasst, WM erreicht

Die Schweizer U17-Nationalmannschaft hat die Teilnahme an der Mitte Mai beginnenden EM in Albanien verpasst, tröstet sich aber mit der Qualifikation für die WM im November in Katar. Das Team von Luigi Pisino verlor das dritte Spiel des Mini-Turniers in Baden gegen Tschechien mit 1:3. Ein Remis hätte den Schweizern nach Siegen gegen Schweden und die Türkei gereicht, so aber sind die Tschechen in Albanien dabei. Als einer der besten vier Gruppenzweiten löste die U17 dafür das Ticket für die WM.

Fussball