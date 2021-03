Quintilla lässt Vertrag in St. Gallen auslaufen

Der FCSG verliert Ende Saison seinen Captain. «Jordi Quintilla hat den FC St. Gallen informiert, dass er das Angebot zur Verlängerung seines auslaufenden Vertrages nicht annehmen wird», liessen die Ostschweizer in einem Mediencommuniqué verlauten. Wohin es den 27-jährigen Mittelfeldspieler ziehen wird, ist nicht bekannt. Der spanische Mittelfeldakteur spielt seit Sommer 2018 für St. Gallen. In bislang 98 Spielen gelangen ihm 17 Tore und 11 Vorlagen.

Frauen-Nati will in Thun den letzten Schritt machen

Die EM-Playoffs mit Hin- und Rückspiel beginnen für das A-Nationalteam der Schweizer Fussballerinnen am 9. April, 16:00 Uhr, in Chomutov gegen die tschechische Auswahl. Vier Tage später wird es in Thun zum Wiedersehen kommen. Die Elf von Trainer Nils Nielsen hat gute Erinnerungen an den Austragungsort im Berner Oberland: 2019 war die Stockhorn Arena Schauplatz der EM-Qualifikationspartien gegen Kroatien (2:0) sowie Belgien (2:1). Die Sieger der drei Playoff-Duelle komplettieren das Teilnehmerfeld der EM-Endrunde im Sommer 2022 in England. SRF hat beide Playoff-Partien der Schweizerinnen im Live-Angebot.